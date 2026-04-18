Guidata dal Sindaco Vito Terrana, la civica amministrazione, con deliberazione di Giunta municipale, ha esitato la rettifica della delibera precedente (del 27 marzo scorso), sulla deliberazione relativa alla concessione del patrocinio per realizzare la “Sagra ‘mpurnatu e ‘mpanata” alla locale Associazione “”Campobello 1861″”, in programma dai giorni 8 a 10 maggio. Si leggeva nella delibera precedente che la kermesse sarebbe stata organizzata dell’ associazione “”La Sagra””.

Giovanni Blanda