Si terrà giovedì prossimo dalle 10 alle 12 una assemblea del personale che lavora presso il comune di Canicattì. Ad organizzarla è stata la Cgil Funzione Pubblica di Agrigento. Nel corso dell’incontro saranno discusse: le problematiche che interessano il corpo della polizia municipale ( acquisto divise e auto di servizio). Incremento ore contratto personale part time categoria D. Liquidazione istituti contrattuali per gli anni 2023-2024-2025. Si parlerà anche del contratto collettivo nazionale di lavoro 2022/2024. Il segretario della Cgil Funzione pubblica Matteo Lo Raso ha chiesto all’amministrazione comunale di mettere a disposizione uno spazio dove fare svolgere l’assemblea
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