Studenti delle scuole di Cagliari, Ostuni, Favara, Travedona Monate e Cluj Napoca sono tra i vincitori della IX edizione del “Concorso Uno Nessuno e Centomila”, appena conclusa ad Agrigento.

La manifestazione, ispirata all’opera di Luigi Pirandello, si è svolta dal 14 al 17 aprile tra il Palacongressi e il Teatro Luigi Pirandello, coinvolgendo 380 studenti e docenti provenienti da tutta Italia – Campania, Piemonte, Veneto, Lombardia, Puglia e Sicilia, con numerose scuole della provincia agrigentina – e dall’estero: Francia Châtellerault), Turchia (Istanbul), Romania (due istituti da Bucarest e una da Cluj-Napoca), Venezuela (due scuole di Caracas), oltre a contributi inviati dall’Iran (Teheran), dal Libano (Sarba) e dalla Nigeria (due scuole di Lagos).

Alla giornata conclusiva, ospitata al Teatro Pirandello, sono stati assegnati i premi per le tre sezioni in concorso – rappresentazione, cortometraggio scuole secondarie di primo grado, drammaturgia, cortometraggio e rappresentazione scuole secondarie di secondo grado – consistenti in opere in ceramica realizzate dal maestro Domenico Boscia e borse di studio per il prossimo Master di scrittura “Le parole dell’immagine”, promosso dall’Associazione Strada degli Scrittori.

Dopo una visita ai luoghi pirandelliani del centro storico di Agrigento – dalla Biblioteca Lucchesiana alla Cattedrale – le attività sono proseguite con i laboratori teatrali condotti dal regista cinematografico e documentarista Salvo Cuccia e dall’autore e regista teatrale Giovanni Volpe. Nei giorni successivi, al Teatro Pirandello, si sono svolte le rappresentazioni e le proiezioni dei lavori selezionati dalla giuria presieduta dal pirandellista Alfredo Sgroi e composta da Ilaria Licitra e Marco Pietrangeli, funzionari del Ministero degli Affari Esteri, dalla giornalista Rai, Cinzia Terlizzi, caporedattrice di TG2 Cultura, dal saggista e docente universitario Beniamino Biondi, dalla scrittrice Bernardina Rago, dalla presidente di Visionary, Cecilia Della Penna, dalla docente e attivista Lia Sezzi e da Giuseppina Parisi, direttrice della Biblioteca “G. Vasile” e figura di riferimento di BC Sicilia a Siculiana.

Le attività formative sono proseguite con i laboratori guidati dal drammaturgo e scrittore Ottavio Cappellani e dal direttore artistico Marco Savatteri, mentre le visite culturali hanno incluso la Valle dei Templi e la Casa Natale di Pirandello.

La cerimonia finale, condotta dai giornalisti Stefania Renda e Davide Sardo, si è svolta alla presenza delle autorità, tra cui il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, Il Console onorario d’Italia a Cluj-Napoca, Massimo Novali, il dirigente dell’Ufficio IV dell’Ambito territoriale di Agrigento dell’Ufficio scolastico regionale Calogero Alberto Petix, il presidente del Comites Romania, Gianni Calderone, e i rappresentanti dell’Associazione Strada degli Scrittori Felice Cavallaro e Gaetano Pendolino. Per le scuole secondarie di primo grado, il premio per il miglior cortometraggio è andato all’Istituto comprensivo “G. Leva” di Travedona Monate (Lombardia) con “Misteri di Provincia: il caso Ponza”, mentre per la rappresentazione ha vinto l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII-Bosco” di Ostuni (Puglia) con “Il Viaggio”.

Per le scuole secondarie di secondo grado, primo posto sezione “drammaturgia” al Liceo classico “Siotto Pintor” di Cagliari (Sardegna) con “Metexis”; secondo classificato il liceo IMI di Istanbul (Turchia) con “L’ultima cena”; terzo l’Istituto Don Calogero Di Vincenti di Corleone (Sicilia) con “Quando fischia il treno…!”.

Per la migliore rappresentazione, premiato l’IIS “Martin Luther King” di Favara (Sicilia) con “Vivi, pagliaccio!”.

Il premio per il miglior cortometraggio è stato consegnato al Colegiul Național “George Barițiu” di Cluj-Napoca (Romania) per “Ciaula”.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Uno Nessuno e Centomila col sostegno dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, è promosso nel mondo, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e si avvale della collaborazione della Fondazione Teatro Luigi Pirandello, della Strada degli Scrittori, del Distretto Turistico Valle dei Templi, di Coopculture e Sais Trasporti spa. L’Associazione ha confermato il proprio ruolo come piattaforma internazionale di incontro tra giovani, scuola e teatro, coniugando istruzione e formazione, oltreché valorizzazione del patrimonio culturale.