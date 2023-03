Delia, recupero immobile ex Hospice

Il direttore dell’Asp Alessandro Caltagirone, su sollecitazione del sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri, si recherà a Delia martedì prossimo, con i tecnici dell’azienda sanitaria, per una verifica dello stato dell’immobile di piazza Toronto, destinato negli anni passati a struttura per ospitare gli ammalati terminali.

I lavori di ristrutturazione dell’edificio ceduto all’Asp nel 2000, sono fermi dal 2008. L’edificio, che è stato oggetto nel tempo di atti vandalici, versa in uno stato di degrado e di abbandono.

La normativa attuale in materia non consente più di realizzare il progetto iniziale di adibire a hospice la struttura.

