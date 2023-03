Cambiano le norme Covid al “Civico”, niente più tamponi molecolari per i ricoveri

Cambiano le norme Covid all’ospedale Civico di Palermo. Dopo un analisi sull’andamento pandemico eseguito da un team di tecnici presieduto dal direttore sanitario aziendale, Gaetano Buccheri è stato deciso che per i ricoveri non sarà più necessario eseguire i tamponi molecolari, eccetto in alcuni casi specifici, ma basterà effettuare il tampone antigenico. Niente più tamponi per le visite ambulatoriali, basterà indossare correttamente la mascherina.

Le parole del direttore sanitario

“La rimodulazione dell’effettuazione dei tamponi nei due Presidi dell’Arnas tiene conto da un Iato della esigenza di attuare un progressivo e ragionato ritorno alla normalità e di un conseguente cambio di marcia in termini di riallineamento delle misure adottate e dall’altro dell’esigenza di continuare a tutelare i pazienti fragili – dice il direttore sanitario Buccheri – L’accesso, se pur vincolato, dei visitatori fortifica l’aspetto umano del rapporto di cura. Questo è un aspetto centrale in termini di umanizzazione intraospedaliera”.