A Licata arriva la Chirurgia addominale e vertebrale

L’Asp di Agrigento ha firmato una convenzione con l’azienda ospedaliera universitaria Martino di Messina per l’esecuzione di consulenza e intervento di Oncologia addominale e su tumori del peritoneo e del retroperitoneo. Così come la Chirurgia vertebrale che vedrà all’ospedale San Giacomo d’Altopasso la sua sede operativa. Il medico chirurgo assicurerà fino a 2 accessi settimanali della durata minima di 6 ore. “È nostra intenzione – spiega il manager Zappia – creare al San Giacomo un polo capace di rispondere alle esigenze di salute degli agrigentini e delle persone residenti in province limitrofe.