Commissione antimafia a Favara, il sindaco Palumbo: “una risposta da parte dello Stato”

“La scelta della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia di svolgere a Favara il proprio ciclo di audizioni in provincia di Agrigento non è casuale e non può essere considerata come un fatto meramente burocratico. Lo vediamo, anzi, come una nuova risposta da parte dello Stato ad una nostra chiara ed esplicita richiesta di aiuto, consci che i simboli non sconfiggono da soli la mafia, ma sono uno degli strumenti necessari per raggiungere questo obiettivo.

Vogliamo credere anche che le più alte cariche civili e militari si possano oggi sentire pienamente a loro agio nella nostra città e all’interno del nostro Comune. Favara ha ancora tanta strada davanti a se per “guarire” da certi mali. Ce lo racconta la cronaca di tutti i giorni: violenza, estrema disponibilità di armi clandestine, spaccio di droga, degrado sono problemi con i quali ci si deve confrontare ogni giorno ma che non possono essere l’unica carta d’indentità di un centro ricco di storia, abitato da tanti onesti cittadini che a tavola alle loro famiglie portano un pane guadagnato onestamente, con coraggio, sacrificio e spirito d’iniziativa. Alla Commissione e alle autorità tornerò a chiedere di sostenere un percorso di cambiamento reale che possa dare speranza a tutti”. Lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo in attesa dell’audizione della Commissione antimafia dell’Ars in programma domani mattina al Comune, dove si svolgerà un primo comitato per l’ordine e la sicurezza in presenza del Prefetto e delle Forze di Polizia, poi la Commissione incontrerà la Magistratura e per concludere i sindaci della provincia.