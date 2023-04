3 vigili urbani del Comune di Camastra per un giorno in servizio a Campobello di Licata, in occasione della manifestazione “Notte di Pasqua”, in programma la notte tra il 9 e il 10 aprile, presso il viale Luigi Giglia, stadio comunale, a cura dell’associazione Loco Event. Sono Gioacchino Cancemi, Francesco Gramaglia e Silvestro Puccio. L’utilizzo degli agenti municipali è stato esitato dalla giunta municipale di Campobello di Licata, con alla guida il sindaco Antonio Pitruzzella, in virtù di una convenzione con l’ente camastrese.

Giovanni Blanda