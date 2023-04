Costringe detenuto a subire atti sessuali, arrestato dopo condanna

I Carabinieri della Stazione di Patti, in provincia di Messina, hanno arrestato un 53enne, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, in quanto riconosciuto colpevole di violenza sessuale e condannato alla pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione. I militari dell’Arma, ricevuto il provvedimento restrittivo, nella stessa serata hanno rintracciato l’uomo presso la propria abitazione. La condanna del 53enne scaturisce dalle condotte nell’ottobre 2013, quando, mentre era in carcere, ha costretto un detenuto a subire atti sessuali. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.