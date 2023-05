Aggiudicata gara per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà del Libero Consorzio

Con determinazione del Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione è stata approvata la proposta di aggiudicazione della gara d’appalto per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

La gara, effettuata integralmente in modalità telematica ed alla quale hanno preso parte 90 imprese, è stata aggiudicata alla A.T.I. “Lisa Costruzioni Srl (Cap-Avv.) – Cons. Stabile GPT SCARL (Aus) – Faredil srl (Ass.) con sede a Favara, che ha offerto il ribasso del 31,137%, per un importo contrattuale di 780.000,00 euro più IVA, compresi oneri per la sicurezza pari a 62.400,00 euro (non soggetti a ribasso).