San Leone, alimenti mal conservati e lavoratore in nero in locale della movida

Blitz congiunto dei carabinieri del Nas e dell’ispettorato del lavoro in un noto locale della movida nel quartiere di San Leone, ad Agrigento. I militari dell’Arma hanno effettuato un controllo a sorpresa nell’attività commerciale composta da bar e annesso ristorante.

Dall’accertamento sono emerse alcune irregolarità quali la posizione di un dipendente, trovato non in regola, e alcuni alimenti mal conservati o non tracciati.

Al termine delle operazioni sono stati sequestrati circa 10 chili di cibo. Al titolare è stata elevata una sanzione di circa 8 mila euro e una relazione è stata inviata alle autorità competenti. Accertamenti che sono proseguiti, ad opera della sezione amministrativa della Questura, anche in altri locali del litorale agrigentino.