Canicattì, medico assolto dall’accusa di omicidio colposo

Il giudice del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha disposto l’assoluzione “perchè il fatto non sussiste” nei confronti del medico di 34 anni, dall’accusa di omicidio colposo.

La vicenda, scaturita dalla denuncia presentata dai familiari, riguarda la morte di una 69enne deceduta il 12 marzo di tre anni fa.

Ai medici veniva contestato il non aver diagnosticato alla donna un tumore pur essendo in presenza di un “quadro clinico chiaro” in seguito ad esami. Alla donna, che si presentò all’ospedale di Canicattì, furono diagnosticati dei calcoli alla cistifellea e fu dimessa.