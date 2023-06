I virtual games sempre più popolari in Italia

In forte crescita il fenomeno dei virtual games in Italia, sono infatti sempre più gli utenti attratti da questa tipologia di giochi, diffusa sulle principali piattaforme online. È possibile scegliere tra molteplici sport, offerti in modalità virtuale, dalle partite di calcio alle corse dei levrieri, dalle gare automobilistiche a quelle ippiche. Il meccanismo di gioco si basa su sofisticati software che fanno uso di generatori di numeri casuali. Entriamo più nello specifico e scopriamo quali sono i virtual games più popolari.

Come funzionano i virtual games

È molto semplice giocare ai virtual games. Il primo step da portare a termine è registrarsi su una tra le molteplici piattaforme disponibili sul web. Dopo essersi iscritti ed effettuato l’accesso con i propri dati personali, basta selezionare il tipo di gioco a cui si vuole partecipare. Generalmente sono disponibili le partite di calcio, le corse dei cavalli e dei levrieri, le gare automobilistiche. Per scommettere sugli sport virtuali è sufficiente selezionare il tipo di giocata, per esempio il segno 1×2 in una partita di calcio o il vincente nelle corse dei cavalli. Una volta piazzata la puntata, non resta che aspettare l’inizio dello streaming. In pratica è come assistere ad un evento in diretta, comodamente dai propri dispositivi, con l’unica differenza che l’esito viene deciso da un software certificato basato su un sistema RNG. Eccellente la qualità video e degli effetti sonori, in grado di far vivere all’utente la stessa esperienza di una competizione dal vivo.

I giochi virtuali preferiti dagli utenti

Abbiamo visto che sono numerose le tipologie di virtual games presenti sulle principali piattaforme di gioco. Indubbiamente tra le preferite dagli utenti troviamo le partite di calcio, lo sport più popolare nel nostro paese. Si può scegliere non soltanto tra il classico esito 1X2 ma tra tante altre varianti, come Under/Over, Goal/No Goal, Risultato esatto. Altrettanto amate le corse dei cavalli, potendo selezionare l’opzione di gioco preferita (vincente, piazzato, trio, etc) e vivere le stesse emozioni di una corsa reale all’ippodromo. In crescita anche il gradimento di altre discipline virtuali, come le corse di auto e dei levrieri. Alcuni portali mettono a disposizione ulteriori specialità, fra cui segnaliamo le partite di basket e le corse ciclistiche.

Virtual games mobile

I virtual games sono sempre più popolari anche perché possono essere giocati su dispositivi mobili. Basta disporre di uno smartphone e di un tablet, per accedere alle piattaforme e puntare sulle discipline preferite. La qualità delle grafiche e dell’audio sono allo stesso livello delle prestazioni offerte dai migliori pc desktop, garantendo un elevato gameplay, oltre la possibilità di seguire gli eventi in streaming mobile. Tutti i giochi virtuali sono infatti perfettamente compatibili sui devices con sistemi Android e iOS. È possibile giocare direttamente dal proprio browser mobile, anche se non mancano le piattaforme che hanno sviluppato apposite app dedicate espressamente ai fan dei giochi virtuali.