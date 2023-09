Dopo lo straordinario successo delle passate edizioni, torna SCIACCA COMICS, la fiera del fumetto organizzata dal gruppo We Are Comics in collaborazione con l’Associazione Culturale Sciacca Musi-carte 33 e con il patrocinio del Comune di Sciacca e dell’assessorato al Turismo e Spettacolo.

Questa ormai affermata rassegna culturale è giunta alla QUARTA EDIZIONE e quest’anno oltre a celebrare la cultura pop e fumettistica in generale, avrà particolari momenti dedicati al mondo Disney, proprio in occasione del centesimo anniversario di uno dei più famosi franchise mondiali.

Quest’anno il tema principale dell’evento sarà appunto il mondo DISNEY, che per l’occasione si fonderà con un altro dei franchise più in voga al momento, ovvero STRANGER THINGS, pluri-premiata serie televisiva che ha ormai raggiunto lo status di marchio “cult”.

La manifestazione si svolgerà Sabato 9 e Domenica 10 Settembre 2023 al MUSEO DEL CAR-NEVALE DI SCIACCA, con molteplici attività ed intrattenimenti che si terranno sia nel parco esterno che nella struttura interna.

Si partirà alle ore 16:00 di Sabato 9 Settembre con le presentazioni di tutte le attività permanenti in fiera tra cui l’incontro con il duo fumettistico Tumasuki&Renè, che presenteranno il loro nuovo pro-getto “Tzu Turi”, il K-Pop Contest, a cura del gruppo delle ragazze sailor del Pretty Guardian Cafè e la Harry Potter Experience che vi porterà dal più famoso maghetto del mondo, con giochi di magia, pozioni, scope volanti e chi più ne ha più ne metta.

La seconda giornata, Domenica 10 Settembre, prevedrà a partire dalle ore 10:00 un’intera mattinata in compagnia dei personaggi Disney, con l’animazione per bambini a cura di Vinz Termine che por-terà in scena le famosissime mascotte ispirate al mondo Disney, giocolieri, trucco per bambini, baby dance e tante altre sorprese per i più piccoli. Nel pomeriggio saranno fruibili tutte le attività tipiche del mondo Comics, con disegnatori, fumetti, giochi da tavolo, cosplayer, intrattenimento per bambini e anche per giovani e meno giovani che tra un tiro con l’arco e una escape room, una magia di Harry Potter e una foto col proprio personaggio preferito potranno passare il pomeriggio all’insegna del di-vertimento. Inoltre andrà in scena la cosplayer Hikari Pastel con il suo Princess Show dedicato alle Principesse Disney, oltre all’evento di punta della giornata che sarà il Cosplay Contest, a cui potran-no partecipare gratuitamente tutti coloro che vorranno esibire i loro magnifici vestiti, con una giuria d’eccezione pronta a premiare i migliori di ogni categoria. Alle ore 20:30 è previso il Meet&Greet con alcuni dei più famosi Cosplayer, con i quali si potrà interagire ed ascoltare la loro esperienza nel mondo Comics; alle ore 21:30 momento di suspence con il gioco di ruolo “Cena con delitto” a tema Death note.

In entrambe le giornate dell’evento saranno previste nell’arco dello svolgimento della manifestazione attività permanenti quali illustratori, giochi da tavolo, Tornei di cards, Laser room a tema Gho-stbusters, Tornei di Quidditch, Tornei Duellanti, dimostrazioni della realtà aumentata e le sensa-zionali creazioni di pozioni, come veri e propri studenti di HOGWARTS.

L’ingresso alla quarta edizione dello Sciacca Comics avrà un costo di 7,00 (sette) euro a persona per singola giornata o di 12,00 (dodici) euro per l’abbonamento alle due giornate, con ingresso gratuito per bambini fino a 120 cm di altezza e per disabili accompagnati (con un accompagnatore gratis).

I biglietti potranno essere acquistati tramite l’apposita biglietteria online sul portale ticket sms, seguen-do i link sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento SCIACCA COMICS o direttamente alla bigliette-ria fisica presso il Museo del Carnevale di Sciacca nei giorni dell’evento.

Grande attesa per una fiera che ha stupito il pubblico di ogni età nelle edizioni precedenti e che ambi-sce, con questo nuovo ed entusiasmante appuntamento, alla consacrazione definitiva come evento di punta del palinsesto culturale e dell’intrattenimento saccense. Del resto non è mai troppo tardi (o trop-po presto) per concedersi qualche ora di svago in compagnia di personaggi, costumi, giochi, fumetti e colori del mondo della fantasia, che appartiene a tutti.