La Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi ad Agrigento è lieta di annunciare la straordinaria Stagione Teatrale 2023-2024, curata dalla Direzione Artistica di Francesco Bellomo, che porterà una serie di spettacoli indimenticabili sul palco del Teatro Pirandello.

La stagione si aprirà con un classico della letteratura italiana, “TODO MODO” di Leonardo Sciascia, interpretato da Pino Quartullo e Isabel Russinova, con la regia di Fabrizio Catalano, nipote di Leonardo Sciascia. Questa rappresentazione, che avrà luogo il 14-15 ottobre 2023, rappresenta un’anteprima nazionale dello spettacolo. L’adattamento teatrale è stato curato dal giornalista Matteo Collura.

Seguiranno spettacoli di grande rilevanza, tra cui “I DUE PAPI” con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo (18-19 novembre 2023), “IL COMPLEANNO” di Harold Pinter, diretto da Peter Stein con Maddalena Crippa e Alessandro Averone (14-15 dicembre 2023), e “TI RACCONTO UNA STORIA” di Edoardo Leo con la partecipazione musicale di Jonis Bascir (17-18 gennaio 2024).

Carlo Buccirosso porterà il suo talento in scena con “IL VEDOVO ALLEGRO” (23-24 gennaio 2024), seguito da “IL PADRE DELLA SPOSA” di Caroline Francke, diretto da Gianluca Guidi, con Gianfranco Jannuzzo e Barbara de Rossi (16-17-18 febbraio 2024). Moni Ovadia e Marianella Bargili terranno il pubblico sulle spine con “ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE” di Thomas Stearns Heliot, diretto da Guglielmo Ferro (23-24 marzo 2024).

La stagione continuerà con “LA MADRE” di Florian Zeller, diretto da Marcello Cotugno, con Lunetta Savino (27-28 aprile 2024), seguito da “PENSACI GIACOMINO” di Luigi Pirandello, diretto da Guglielmo Ferro, con Pippo Pattavina (11-12 maggio 2024). Infine, “OGGI SPOSI… SENTITE CONDOGLIANZE” di Claudio Insegno, Alessia Navarro e Pino Insegno, sotto la regia di Siddhartha Prestinari, porterà risate e divertimento (data da definire).

Alla conferenza stampa di presentazione, oltre al Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e all’Assessore alla Cultura, Costantino Ciulla, hanno preso parte i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi, tra cui il Presidente Alessandro Patti, il Vice Presidente Andrea Cirino e il Direttore Salvatore Prestia, insieme a Pino Miccichè, Giulio Cinque e Gaetano Airò.

Il Presidente della Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi, Alessandro Patti, e il Direttore Generale, Salvo Prestia, sono entusiasti di presentare questa straordinaria stagione che promette di incantare il pubblico con una gamma eclettica di spettacoli.

Campagna abbonamenti e diretto di prelazione

Da oggi, la Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi apre la campagna abbonamenti per la Stagione Teatrale 2023-2024. Si informa che sarà possibile effettuare soltanto abbonamenti durante questa fase. Fino al 30 settembre, i vecchi abbonati avranno il privilegio di esercitare il diritto di prelazione per i loro posti. Dopo tale data, gli abbonamenti saranno aperti anche per i posti liberi.

Per informazioni, prenotazioni e acquisto dei biglietti, si prega di contattare la biglietteria al Tel. 0922 590220 o visitare il sito web www.fondazioneteatropirandello.it. Per ulteriori dettagli, potete inviare un’email a info@fondazioneteatropirandello.it.

Dichiarazioni del Presidente della Fondazione teatro Pirandello Alessandro Patti:

Oggi presentiamo il nuovo cartellone che, ancora una volta e sempre di più, è figlio delle specifiche indicazioni provenienti dal nostro pubblico.

Un’offerta quindi eclettica, che spazia dal teatro classico al teatro contemporaneo, passando per quello brillante, senza mai rinunciare alle nostre pietre miliari; mi riferisco a Pirandello e Sciascia, quest’anno presenti in cartellone con “Pensaci Giacomino” e “Todo Modo”.

La stagione che sta per avviarsi farà da apripista al prestigioso ed eccezionale appuntamento che ci attende nel 2025. Dal giorno del nostro insediamento, accanto al tradizionale cartellone teatrale, abbiamo provato – con successo di critica e pubblico – a variegare la nostra offerta culturale e ad avviare prestigiose collaborazioni. Il nostro obiettivo per il 2024 è quello di continuare su questa scia affinché il glorioso Teatro Pirandello sia protagonista di prim’ordine dell’offerta culturale in occasione di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

Dichiarazioni del sindaco di Agrigento:

Il Teatro Pirandello è sempre stato il fiore all’occhiello dell’offerta culturale della nostra città.

Oggi, approfittando della presentazione di una nuova ed entusiasmante stagione teatrale, colgo l’occasione per rivolgere i miei complimenti all’intero nuovo management della Fondazione, da me scelto poco meno di due anni fa.

Questa squadra da me voluta si è ritrovata ad ereditare la gestione della Fondazione nel peggior momento storico: eravamo in piena emergenza Covid e ci eravamo da poco lasciati alle spalle i durissimi mesi di lockdown. Ciò nonostante, sono riusciti a far ripartire la macchina, a rivitalizzarla ed a renderla il principale centro di produzione culturale del nostro intero territorio.

Ecco, in vista del prestigiosissimo appuntamento con Capitale della Cultura 2025, sapere di poter contare su un teatro efficiente ed efficace, é per me un enorme sollievo ed un’importante garanzia. Vogliamo continuare la nostra collaborazione con le città finaliste al titolo di Capitale Italiana della cultura con uno scambio culturale che coinvolgerà anche il nostro teatro.

Ecco le dichiarazioni di Francesco Bellomo, Direttore Artistico del Teatro Pirandello, sulla Stagione Teatrale 2023-2024:

“La Stagione Teatrale 2023-2024 al Teatro Pirandello è in continua evoluzione. Quest’anno, dopo i grandi successi ottenuti dal nostro management e dalla mia direzione artistica, abbiamo preparato un cartellone estremamente ricco, con autori di grande importanza e persino la presenza di un regista internazionale come Peter Stein, che ci onorerà con la sua produzione de ‘Il Compleanno’.

Abbiamo il piacere di presentare nomi di grande richiamo, tra cui Edoardo Leo, attualmente una delle star più importanti del cinema, e volti televisivi amati come Pino Insegno. Non mancano grandi artisti del calibro di Carlo Buccirosso, Barbara de Rossi, Gianfranco Jannuzzo e il sempre apprezzato Pippo Pattavina.

La nostra stagione offre una gamma completa di esperienze teatrali, che vanno dall’intrattenimento puro alla riflessione profonda. Da spettacoli coinvolgenti a produzioni impegnate, abbiamo creato una programmazione diversificata che soddisferà tutti i gusti.

Ciò di cui siamo particolarmente orgogliosi è che Agrigento può vantare un cartellone all’altezza delle città teatrali più importanti d’Italia. Questo rappresenta un vero fiore all’occhiello per la nostra gestione, il Consiglio di Amministrazione e per me come Direttore Artistico. È una stagione di altissimo livello qualitativo, e siamo entusiasti di condividerla con il nostro pubblico.”