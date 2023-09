Sono in corso ad Agrigento e a Porto Empedocle le riprese di “Viaggio in Sicilia”, che andrà in onda in 4 puntate, ad inizio del 2024 su Rai 3. Simonetta Agnello Hornby, la scrittrice siciliana più famosa vivente, dopo la morte di Andrea Camilleri, guiderà i telespettatori in “un viaggio inedito alla scoperta della sua terra d’origine spaziando dalla letteratura alla storia della sua famiglia, dall’arte alle specialità enogastronomiche di Sicilia, terra così ricca di contrasti e contaminazioni”.

La scrittrice è stata già protagonista di altri programmi TV di successo, come Io&George (Rai3, 2015), Il Pranzo di Mosè (Realtime, 2013), Nessuno può Volare (docufilm LaEffe, 2017).

Simonetta Agnello Hornby guiderà nel suo Viaggio assieme ai telespettatori anche l’amico e fumettista Massimo Fenati, genovese trapiantato a Londra. Attraverso i suoi occhi Simonetta svelerà ai telespettatori tutta la magia della sua terra. Un’intera puntata è dedicata alla città di Agrigento, ai luoghi di Pirandello e di Andrea Camilleri: in particolare, ieri, sono state girate alcune scene del documentario alla Miniera di Ciavolotta, al Monastero di Santo Spirito, in piazza Pirandello, e oggi a Porto Empedocle: la via Roma, l’area del porto e la casa di Andrea Camilleri, dove Agnello Hornby ha incontrato un’altra scrittrice, la nipote di Andrea Camilleri, Arianna Mortelliti, figlia del regista Rocco Mortelliti e della primogenita di Camilleri, Andreina. Le riprese proseguiranno in altre località siciliane per poi tornare il 10 settembre ad Agrigento nella Valle dei Templi, più precisamente al Giardino della Kolymbethra.

La produzione televisiva è Pesci Combattenti S.r.l. di Roma che sta realizzando la serie per Rai Cultura. Il progetto è firmato da Cristiana e Riccardo Mastropietro e Giulio Testa.

La regia è di Riccardo Mastropietro

Ha collaborato per la logistica e le autorizzazioni la Film Commission della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi.