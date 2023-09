Fino al 30 settembre è possibile partecipare gratuitamente alla XVI edizione del Premio Nazionale di Poesia “ Una poesia per la Pace”.

<< Quest’anno - dice Nicola Macaluso presidente dell’Associazione organizzatrice - il Comitato del Premio ha deciso di affidare la Presidenza della giuria al noto poeta e operatore culturale Gero Miceli di Grotte che ringraziamo per la disponibilità, nella nostra volontà di migliorare ulteriormente nel giudizio tecnico delle opere da premiare e dare sempre più lustro al Premio>> e continua Macaluso : << la storia di questo Premio di poesia inizia sedici anni fa da un gruppo di giovani volenterosi, il nome trae origine da una riflessione di Santa Teresa di Calcutta, ovvero: “Sono una piccola matita nelle mani di un Dio scrittore che sta mandando una lettera di amore al mondo…”. Pertanto, il tema di ciascuna poesia presentata, avrà il concetto di Pace, nei suoi molteplici e fondamentali aspetti, secondo la sensibilità e l’interpretazione di ogni autore>>

Il Premio si articola in cinque sezioni:

A- Poesia in lingua italiana inedita

B- Poesia in lingua dialettale inedita

C- Sezione Premio Speciale Zi Totò Sciortino

D- Sezione Premio Speciale Semplicità – Scuola

E- Sezione Arte Premio Speciale Semplicità- Scuola

Main sponsor dell’edizione di quest’anno del Premio “Una poesia per la Pace” – che si preannuncia ricca in qualità e novità – è University Point Grotte , ente di formazione leader del settore che destinerà anche due Premi consistenti in due Corsi + Certificazione EIPASS ai vincitori delle sezioni dedicate ai giovani autori delle scuole.

Chiunque desidera partecipare potrà inviare 5 copie di ogni poesia inedita per un massimo di 3 poesie, non firmate, allegando a parte in busta chiusa l’apposita scheda di partecipazione allegata al bando. Il tutto deve essere inviato al seguente indirizzo: Associazione “ UN SOGNO PER DOMANI” presso N. Macaluso VIA GRAMSCI 100 , 92020 RACALMUTO (AG) oppure via email all’indirizzo assunsognoperdomani@hotmail.com

E’ possibile consultare e scaricare il bando sulla pagina FB ufficiale : Un sogno per domani Racalmuto oppure al seguente link : https://drive.google.com/file/d/1BAQFmukimAhiUByMhYbY_-3Fxmb2Vj5x/view?usp=sharing