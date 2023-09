A Palermo, domenica 24 settembre, ci sarà la Caccia ai Tesori. Organizzata dai Lions clubs Palermo dei Vespri, dagli Amici dei Musei Siciliani e dalla Polisportiva Pegaso, questa affascinante iniziativa promette di trasformare una giornata comune in un’avventura alla scoperta del ricco patrimonio storico e artistico della città.

La Caccia ai Tesori è un evento concepito, infatti, per coinvolgere le famiglie e gli amici in un’esperienza ludica e culturale unica, che si sviluppa tra i monumenti e le memorie storiche del capoluogo siciliano. Il formato del gioco è semplice ma coinvolgente: le squadre, composte da 2 a 5 partecipanti, si sfidano attraverso sette tappe dislocate in diversi siti culturali e turistici della città. L’obiettivo? Testare la conoscenza della storia e della cultura palermitana attraverso prove di cultura generale, giochi e abilità.

La Caccia ai Tesori avrà inizio alle ore 10:00 da Villa Giulia, elegante dimora storica che rappresenta il punto di partenza di questa entusiasmante avventura. Durante la giornata, le squadre si muoveranno attraverso le strade pittoresche di Palermo, fermandosi presso importanti luoghi di interesse culturale, tra cui musei, chiese e siti storici. Qui, avranno l’opportunità di mettere alla prova le loro conoscenze e le loro abilità in divertenti sfide culturali.

L’evento culminerà alle ore 17:00, quando tutte le squadre si riuniranno nuovamente a Villa Giulia per la premiazione, che avrà inizio un’ora dopo. Saranno assegnati premi speciali alle squadre più abili e preparate, ma l’esperienza di esplorare la città e scoprire il suo patrimonio sarà il vero tesoro di questa giornata.

Per partecipare, è necessario iscriversi previamente tramite il sito web www.amicimuseisiciliani.it. Il costo d’iscrizione per ogni squadra è di 50 euro, una cifra modesta considerando l’esperienza unica che vi attende.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, potete contattare il numero 0916118168 o il 3397001455.