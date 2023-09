L’ASP di Agrigento è la prima struttura pubblica della regione siciliana, in campo oculistico, ad essersi dotata della modernissima tecnologia “Femtolaser”, la chirurgia laser assistita che supera le metodiche tradizionali per il trattamento della cataratta e di altre patologie oculari. La nuova metodica recentemente adottata verrà presentata alla stampa, con dati e casistiche affrontate, nel corso di un incontro con la stampa in programma venerdì 22 settembre 2023 alle ore 10.30 presso i locali dell’Unità operativa di oculistica dell’ospedale di Agrigento (quarto piano scala C). Sarà presente il commissario straordinario, Mario Zappia, insieme al direttore del reparto, Charles Anthony Martorana.