Un piccolo di delfino è stato recuperato davanti il Club Nautico Punta Piccola a San Leone. Il cucciolo probabilmente ha perso il suo branco. Grazie alla sensibilità di alcuni bagnanti ma soprattutto di Sergio Tedesco si è provveduto a metterlo in salvo. Il delfino verrà portato presso il centro di recupero di Cattolica Eraclea. Non è la prima volta che branchi di delfini si avvicinano alle coste agrigentine, i delfini sono animali sociali che spesso si avvicinano alle imbarcazioni per interagire.