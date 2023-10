Il Calcio Balilla Paralimpico “sbarca” in Provincia di Agrigento, sarò infatti il Centro Multiservizi di Ravanusa ad ospitare per la prima volta una manifestazione ufficiale e calendarizzata di Calcio Balilla Paralimpico.

La manifestazione organizzata dalla Pro Sport Ravanusa sotto l’egida della FPICB (Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla) e con il patrocinio dell’ACSI Sicilia e della FISDIR Sicilia, si svolgerà a Ravanusa Giovedì 5 Ottobre a partire dalle 16 presso appunto il Centro Multiservizi in Via Paolo Iacona, per l’occasione sarà riservata sia agli atleti tesserati FPICB sia aperta a tutti, questo per far si che la conoscenza del Calcio Balilla Paralimpico sia più ampia possibile.

Soddisfazione è stata espressa per la manifestazione dal presidente nazionale della Federazione Stefano Bonanno.

La manifestazione oltre agli atleti tesserati per la FPICB e la FISDIR, sarà anche aperta come dicevamo a moltissimo centri dell’interland agrigentino, e si pone come obiettivo la diffusione e la promozione del Calcio Balilla Paralimpico a più atleti possibili.