La sicurezza dei dati digitali, i sistemi di contrasto agli attacchi hacker, i software di ultima generazione sul mercato, gli investimenti delle amministrazioni pubbliche a protezione delle banche dati, i fondi stanziati dal PNRR. Di questo si parlerà nel corso del Cybersecurity Forum, evento organizzato da Fortinet Italy, leader globale nella cybersecurity che promuove la convergenza tra networking e sicurezza, col patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dello Stato Maggiore della Difesa e della Regione siciliana, in programma venerdì 13 ottobre a villa Malfitano, a Palermo.

Esperti, amministratori delegati e imprenditori si confronteranno sulla strategia nazionale di Cybersecurity, criminalità informatica nell’ambito della pubblica amministrazione, innovazione e supporto alla sicurezza informatica, condivisioni di esperienze nella gestione della cybersecurity. Il forum si aprirà alle 10 con i saluti del presidente della Regione siciliana Renato Schifani, a seguire gli interventi del presidente della commissione Difesa della Camera Nino Minardo e di Massimo Palermo, country manager Italia&Malta di Fortinet.

Dalle 10.30 alle 12 si terrà la prima tavola rotonda, moderata dal giornalista di SkyTg24 Alberto Giuffrè, dal titolo “Cybersecurity e cyberwarfare: i rischi informatici in un mondo che cambia”: in apertura l’intervento di Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), intervengono Massimo Bisogno, direttore ufficio speciale per la crescita e transizione al digitale della Regione Campania; Aldo Di Mattia, senior manager systems engineering public administration Italy di Fortinet; Marco Falcone, assessore all’Economia della Regione Siciliana; Ivano Gabrielli, direttore del servizio, Polizia Postale e delle Comunicazioni; Matteo Lucchetti, direttore operativo Cyber 4.0 National Cybersecurity Competence Center; in chiusura Serafino Correnti, dipartimento per la trasformazione digitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dalle 12 alle 13.15 la seconda tavola rotonda, moderata ancora da Alberto Giuffré, dal titolo “Condivisioni di esperienze nella gestione della Cybersecurity”. Ad aprire i lavori l’intervento di Francesco Cascio, amministratore unico di Sicilia digitale; intervengono Pierluigi Gallo, docente di ingegneria dei sistemi ciber-fisici per l’industria dell’Università degli Studi di Palermo; Massimo Iacono, direttore dell’UOC servizio informatico e della transizione digitale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa; Luciano Ragazzi, direttore information technology di Ente Autonomo di Volturno (EAV); Giuseppe Russello, amministratore delegato Omer Spa e presidente di Sicindustria

Palermo; Gianluca Vannuccini, direttore dei sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione della Regione Toscana.