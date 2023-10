Sabato 28 ottobre, a Delia, in occasione dell’avvento dell’Autunno, avrà luogo il concerto per violino e pianoforte di Giuseppe Povia “Sani Di Mente Tour”. Un’occasione per il nostro paese di vivere ancora qualche giornata di sano divertimento anche dopo la fine dell’estate. Un sentito ringraziamento all’Assessorato Regionale – Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo per avere creduto nell’iniziativa tanto da concedere il patrocinio all’evento. Un ringraziamento va anche alla PGgroup che si sta occupando dell’organizzazione dell’evento. Noi, come amministrazione, siamo sempre pronti ad accogliere, con le giuste scremature, qualsiasi attività volta al benessere dei nostri cittadini e del nostro paese. Credo e crediamo che concerti, spettacoli teatrali, eventi culturali di vario tipo, momenti di divertimento e di crescita, diano il loro contributo alla formazione dell’individuo e che i momenti di svago non guastino in una società sana, ma che, anzi, facciano anche questi parte del vivere insieme. Vi aspettiamo tutti a Delia sabato per questa serata di festa.