Una rissa tra due gruppi di persone si è verificata nella notte tra venerdì e sabato in via Venezia, nel centro di Cammarata. Il bilancio è di un ferito. Si tratta di un trentaseienne originario della Romania. L’uomo, immediatamente soccorso, è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove gli sono stati diagnosticati traumi vari sparsi sul corpo. Non è in pericolo di vita.

Non è ancora chiaro il motivo alla base della zuffa. Secondo una prima ricostruzione a contendersi sarebbero stati due gruppi. La rissa sarebbe partita da un alterco tra due rumeni. Poi l’inserimenti di altri partecipanti. Ad avere la peggio è stato il trentaseienne che è stato colpito con un oggetto contundente. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per fare luce sull’accaduto.