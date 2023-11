Si sarebbe scagliato contro la moglie per futili motivi per ben due volte nel giro di pochi giorni. L’ultimo episodio – però – è stato decisivo nel convincere la donna a denunciare il marito. Si tratta di un quarantanovenne di Licata che adesso è stato deferito alla procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di maltrattamenti.

Sono stati gli agenti del locale commissariato ad intervenire nell’abitazione della coppia per riportare la calma. I poliziotti erano già stati in quella casa pochi giorni prima per lo stesso motivo. Attivato il “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza.