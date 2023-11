L’Ufficio Europa del Comune di Licata rende noto che dal 10 al 30 novembre 2023, tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 17, le imprese e i professionisti potranno richiedere il Bonus Colonnine per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

Il contributo in conto capitale è concesso ed erogato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed è gestito da Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia.

Potranno richiedere l’incentivo per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000,00 euro, le imprese operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, che risultano attive e iscritte al Registro delle imprese ed hanno sede in Italia e i professionisti che presentano un volume d’affari non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20mila euro.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma dedicata, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) e di una PEC attiva.

Le istruzioni per compilare la domanda sono reperibili al seguente link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/bonus-colonnine/bonus-colonnine-imprese-e-professionisti/presenta-la-domanda .