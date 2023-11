Gli agenti della Squadra mobile di Agrigento hanno arrestato un 34enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Agrigento. I poliziotti, durante l’ispezione nel momento dell’arresto, hanno sorpreso il trentaquattrenne in possesso di 11 grammi di cocaina e per questo motivo è stato anche denunciato in concorso con la fidanzata ventenne. Dopo le formalità di rito l’indagato è stato arrestato.