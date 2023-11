Una rapina si è consumata a Licata presso l’ufficio postale di via Cristoforo Colombo nel quartiere Marina. Stando ad una prima informazione pare che un anziano, armato di taglierino, è entrato nel presidio e ha portato via diverse banconote. Il bottino non sarebbe molto elevato ma per gli impiegati dell’ufficio c’è stato un notevole spavento. Lanciato l’allarme sul posto una pattuglia dei Carabinieri della compagnia che hanno avviato le indagini; di certo il primo passaggio sarà prendere visione delle immagini di videosorveglianza.