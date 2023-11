Si avvicina la fine dell’anno e tornano “i beSt”, l’evento digitale ideato dal food blogger agrigentino Alessandro Seminerio di SEMandFOOD, che premia i migliori locali dell’anno in corso che si sono distinti per l’eccellenza delle materie prime utilizzate nelle proprie attività e la particolarità delle proposte offerte al pubblico. Un contest che negli anni ha visto crescere sempre di più il numero di partecipanti, giunto a 40 locali, e di pubblico sparsi in tutta la provincia di Agrigento, sempre più coinvolti nella scelta dei vincitori finali.

A scegliere i vincitori, infatti, saranno proprio i followers della pagina SEMandFOOD Agrigento, che potranno votare nelle stories i loro ristoranti preferiti fra quelli in gara nelle categorie: Burger, Cocktail, FoodPorn, Panettone, Pasta, Pizza, Sicilian Food, Starter, Sushi e Sweet Temptations. Le manches di voto saranno due: la prima, che va dal 25 novembre al 4 dicembre e che coinvolgerà tutti e quaranta i locali suddivisi per quattro nelle dieci categorie; la seconda che va dal 13 dicembre al 22 dicembre e che decreterà i vincitori assoluti di categoria fra i venti locali rimasti in gara.Per votare basta scegliere nelle stories il locale preferito e lasciare il proprio SEGUI sia al locale votato che alla pagina SEMandFOOD.

Ai vincitori andrà la prestigiosa “TargaSEM” di Miglior Locale di categoria del 2023, una gift box dei partner che hanno supportato il progetto e la presenza nell’ormai consueto spot Instagram di SEMandFOOD realizzato dallo studio “ArteVentuno”, un video che nelle edizioni passate ha superato le oltre 100 mila visualizzazioni diventando virale. Reel di successo con oltre 70 mila visualizzazioni ed una promozione enogastronomica per tutto il territorio agrigentino e provincia, la fanno da padrona in un contest che coinvolge persone di ogni età: “i beSt”, infatti, hanno dato vita ad una divertente competizione dove a trionfare sono le eccellenze siciliane ed i prodotti del Mediterraneo che deliziano le papille gustative di un pubblico sempre più ampio attorno al mondo dell’enogastronomia. E allora pronti a votare, sono tornati i beSt.