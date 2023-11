Si è svolta a Castrofilippo, nel quadro delle Commemorazioni dell’80° anniversario della Campagna di Sicilia (10 luglio – 17 agosto 1943), su iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Castrofilippo, con la collaborazione della sezione di Castrofilippo del Circolo Combattenti e Reduci, alla presenza delle autorità civili, della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia, e della società civile, alla presenza del Ten. Col. Sergio Franco in rappresentanza dell’Esercito Italiano l’inaugurazione di due pannelli legati all’iniziativa “La Via dello Sbarco”. I pannelli contenenti mappe esplicative accompagnate da testo in italiano ed inglese, ricordano i luoghi che furono interessati dai sanguinosi scontri tra gli Alleati che erano da pochi giorni sbarcati in Sicilia e le truppe italiane che difendevano il territorio nazionale. I due pannelli, la cui documentazione storica è stata curata da Calogero (Lillo) Astuto, storico locale di Castrofilippo sono stati messi in posa nelle contrade Monaco e Chiani Zicchi. Entrambe le località furono interessate dalla battaglia di contenimento intrapresa dai Bersaglieri del 35° Battaglione che lasciarono in quei luoghi numerose vittime, contro le avanguardie dell’esercito americano.

“La mia ricerca vuole essere un tributo al coraggio di entrambi i contendenti, con particolare attenzione ai nostri militari” – dice Lillo Astuto, “ritengo che trascorsi 80 anni questi avvenimenti che hanno attraversato le nostre città e i nostri paesi meritino di essere tirati fuori dalla nebbia del passato, senza alcuna retorica ma con lo sguardo razionale di chi fa cronaca storica”. “Penso inoltre che questa iniziativa possa essere un’ulteriore spinta per chi desiderasse visitare questi nostri piccoli centri, incentivando il turismo legato agli eventi storici del secolo scorso.” – chiude Lillo Astuto, storico locale di Castrofilippo.