La cassazione annulla la sentenza di appello e una delle maestre della scuola materna di Borgetto, nel Palermitano, finita nel ciclone di un’inchiesta per maltrattamenti ai piccoli alunni, viene assolta dall’accusa di aver abusato della sua posizione utilizzando metodi non educativi nei confronti dei suoi piccoli alunni. Già in secondo grado la pena nei confronti di questa maestra era stata notevolmente ridotta, dal momento che in primo grado le erano stati inflitti 2 anni. La suprema corte ha emesso il pronunciamento e la maestra difesa dagli avvocati Daniele Francesco Lelli e Antonio Maltese, è stata definitivamente assolta da ogni accusa.