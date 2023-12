Lunedì, 27 novembre, presso l’aula consiliare del Comune di Delia, il Sindaco Gianfilippo Bancheri, l’intera amministrazione e il presidente del consiglio, hanno voluto consegnare una targa di riconoscimento, a nome di tutta la comunità deliana, premiando il talento di un giovane del paese, il quale ha fatto della sua passione un vero e proprio lavoro, facendo conoscere Delia oltre i confini europei, arrivando, addirittura, a collaborare con un’importante azienda di produzione musicale di Singapore: si tratta del giovanissimo Giuseppe Strazzeri. “Pensiamo che le eccellenze del nostro paese vadano meritatamente riconosciute, in quanto motivo di orgoglio per tutti noi. Inoltre, Giuseppe, con la sua giovane età può essere da esempio per i nostri giovani, per i suoi coetanei, i quali spesso si trovano in balia del vento, senza sbocchi, quasi senza speranze. Pensiamo che lavorare sulle proprie passioni, sui punti di forza che ognuno di noi ha, sia un grande punto di partenza per raggiungere grandi obbiettivi e Giuseppe ne è la prova.” Alla presenza di amici e parenti si è svolta la cerimonia e, con le lacrime agli occhi e quasi incredulo, Giuseppe ha ringraziato fortemente il sindaco, l’amministrazione e tutti i presenti: “Non ci sono parole per esprimere quanto sia incredulo ed emozionato per questo significativo riconoscimento. Desidero ringraziare di cuore il Sindaco Gianfilippo Bancheri, tutti i presenti, il Presidente del Consiglio Nini Lori Asaro e l’intera Amministrazione Comunale, in particolare l’Assessora Deborah Lo Porto, per avermi conferito questo prestigioso riconoscimento di cui vado particolarmente fiero. Ci tengo a sottolineare che questo riconoscimento non rappresenta un traguardo, ma un punto di partenza e mi stimola sempre più a perseguire i miei obbiettivi di crescita personale e professionale. Grazie di cuore”. Così la cerimonia formale giunge al termine e seguono i festeggiamenti.