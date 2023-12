Lo scorso lunedì, presso l’aula Consiliare del comune di Delia, alla presenza del sindaco, dott. Gianfilippo Bancheri, della giunta, del presidente del consiglio e del consiglio comunale, sono stata consegnate le targhe di riconoscimento, da parte dell’intera cittadinanza, ai due dottori Carvello, Angelo (medico di base) e Antonio (medico pediatra), da qualche anno in pensione. “Due medici e uomini che si sono spesi molto per la comunità, andando ben oltre le ordinarie mansioni lavorative, mettendosi totalmente a servizio e fungendo da punti di riferimento per l’intera comunità. Esempio di costante abnegazione. Dunque io e tutta l’amministrazione abbiamo ritenuto fosse il minimo dare loro un simbolo di riconoscimento e di giusto merito” – come ci tiene a precisare il Sindaco Bancheri. La cerimonia si è svolta in compagnia di parenti e amici che hanno voluto stringersi attorno ai due medici, i quali, con evidente commozione, hanno fatto i dovuti ringraziamenti all’amministrazione e a tutti i presenti.