Straordinario successo per gli atleti della Pro Sport Ravanusa nel calcio balilla paralimpico.

Gli atleti del sodalizio Ravanusano, ben 8 per l’occasione hanno dominato la manifestazione nazionale categoria DIR di Calcio Balilla paralimpico, dove tra l’altro hanno vinto in quasi tutti gli incontri, risultando vincitori del torneo.

La manifestazione organizzata dalla Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla, presieduta da Francesco Bonanno, ha riscontrato un successo sia in termini di qualità degli atleti, sia in termini di quantità, “bilancio straordinario” sono state le parole pronunciate dal presidente Nazionale, numeri che ci proiettano in un futuro molto roseo.

Tornando sempre alla manifestazione nella categoria Semi Pro a vincere è stato Gianluca Vuodo della società Power Sport Basilicata, mentre nel doppio hanno trionfato gli abruzzesi Daniele Riga e Luigi Iannone, nel singolo Pro, si laurea Campione D’Italia Domenico Smario della società Mocrini Linus