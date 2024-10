Un cittadino di Canicattì ha recentemente pubblicato su Facebook un video denuncia che sta attirando l’attenzione della comunità locale. Il video, girato lungo la circonvallazione di Canicattì, precisamente in via San Vincenzo, mostra una situazione di grave pericolo per automobilisti e pedoni.

Il problema principale, come evidenziato nel video, riguarda la ringhiera di protezione situata ai lati della strada. Questa appare divelta da ambo i lati della circonvallazione, lasciando esposti tratti pericolosi della carreggiata, privi di una barriera che separi la strada dal marciapiede o da potenziali dislivelli.

L’assenza di protezioni adeguate espone i pedoni al rischio di cadute, mentre per gli automobilisti rappresenta un pericolo, soprattutto in caso di incidenti o manovre improvvise. La denuncia, oltre a segnalare il pericolo concreto, richiama l’attenzione delle autorità locali affinché intervengano tempestivamente per risolvere la situazione e prevenire possibili incidenti.

Situazioni di degrado come questa mettono in evidenza l’importanza della manutenzione costante delle infrastrutture pubbliche, in particolare in zone ad alta densità di traffico come la circonvallazione di Canicattì. La speranza è che questa denuncia possa fungere da catalizzatore per un intervento rapido e risolutivo, prima che si verifichino incidenti gravi.

Le autorità comunali sono chiamate a rispondere e a garantire la sicurezza di chi transita quotidianamente in questa importante arteria cittadina.