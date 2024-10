La fortuna ha nuovamente baciato Canicattì grazie a un fortunato scommettitore che ha realizzato una vincita importante nell’ultima estrazione del gioco del Lotto. Con una puntata di soli cinque euro sui numeri 44, 74 e 83, l’appassionato giocatore è riuscito a centrare due ambi e un terno sulla ruota di Roma, portando a casa la cifra di 12.885 euro.

La schedina vincente è stata giocata presso la tabaccheria dei fratelli Aronica, situata in Largo Aosta. Questo non è il primo colpo di fortuna per la storica tabaccheria: diversi anni fa, nello stesso esercizio, un fortunato cliente si aggiudicò ben 500.000 euro con un biglietto del gratta e vinci della serie “Il Miliardario”.

Ancora una volta, la tabaccheria dei fratelli Aronica si conferma un punto di riferimento per gli appassionati del gioco, capace di regalare grandi emozioni e vincite importanti ai suoi clienti.