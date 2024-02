Dopo tanti anni anche quest’anno ritornare nella città della musica è sempre una bella esperienza per i ragazzi della scuola di canto Arcadia diretta da Angela Maniglia.

Quest’anno è stata la volta di Grace Spina proveniente da Palma di Montechiaro, Giovanna Ferraro proveniente da Naro accompagnata dalla figlia Francesca Marino, Morena Sinnona e la rocchettara Nicoletta Lanza da Caltagirone.

Si sono esibiti in diverse manifestazioni collaterali al festival: hotel Morandi davanti ad una giuria composta da membri noti del panorama musicale quali ad esempio la Finlandese Katja Esle che curerà alcuni progetti esteri dei membri dell’accademia diretta da Angela Maniglia, il maestro Giovanni Meozzi , ex maestro del tenore Andrea Bocelli e molti altri.

Sono state giornate pieni di impegni e di puro divertimento per i membri di “Arcadia” , considerato che queste esperienze servono soprattutto per arricchire il proprio bagaglio personale ed artistico.

La scuola di canto Arcadia , presto vi terrà aggiornati e informerà su nuovi progetti che vedono coinvolti i ragazzi.