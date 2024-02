Il progetto relativo al ripristino della viabilità di Cantamatino a Siculiana è stato inserito dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, tra le opere finanziate dal PNRR. Un intervento per questa importante via di collegamento che ridarà serenità ai residenti, dopo la frana del 21 novembre 2021, e a quanti devono raggiungere diverse contrade.

“Una situazione di emergenza che abbiamo affrontato da subito con determinazione, dapprima garantendo a tutti i residenti un’adeguata assistenza, poi con la messa in sicurezza degli immobili e i lavori per consentire a tutti il rientro nelle proprie abitazioni e, in tempi record, redatto il progetto della strada che ci ha consentito oggi di ottenere il finanziamento”, ha dichiarato il sindaco Peppe Zambito. “E’ doveroso da parte mia ringraziare quanti hanno contribuito a raggiungere questo risultato, a cominciare dall’Ing. Salvatore Cocina e la struttura, regionale e provinciale, della Protezione Civile; il Prefetto di Agrigento Filippo Romano per il sostegno; l’ing. Vincenzo Piombino e lo staff dell’UTC del Comune di Siculiana.“