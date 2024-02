Determina dirigenziale al Comune di Campobello di Licata. Impegno di spesa del servizio di conferimento, trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, presso l’impianto in contrada Pozzo di Cozzo Vuturo, Enna, gestito dalla società “Ambiente Tecnologico”, per la soma di euro 330.030,10.

La determina trasmessa alla commissaria straordinaria, segretario comunale e servizi interessati.

Mediante Mepa, inoltre, impegno di spesa per il conferimento e recupero di rifiuti di categoria merceologica “rifiuti speciali”, euro 30.063 euro , alla ditta Seap di Aragona.

Giovanni Blanda