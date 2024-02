Sabato 17 Febbraio, ore 18

Sala Minerva, Via Marconi, 1 – Campobello di Licata (AG)

La città di Campobello di Licata si prepara ad accogliere una straordinaria esposizione artistica che richiama i suggestivi tratti della Nuova Figurazione Romana degli anni ’60 e ’70. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura, che avrà luogo Sabato 17 Febbraio presso la Sala Minerva, Via Marconi, 1.

Artisti in Evidenza:

Pippo Di Giacinto

Leonardo La Barbera

Silvia Lotti

Commento e Esemplificazioni:

Il tema della mostra sarà arricchito da un commento di Silvia Lotti, oltre a esemplificazioni pittoriche di Silvio Benedetto. Due figure di spicco che porteranno il pubblico alla scoperta di nuovi orizzonti artistici, guidando l’osservatore attraverso le trame e i significati nascosti di queste opere uniche.

L’Informale: Esercitazioni di Rinomati Artisti:

In aggiunta alle opere dei maestri, la mostra includerà un’interessante sezione dedicata all’Informale, con esercitazioni proposte da artisti contemporanei di grande talento. Calogero Alaimo, Giuseppe Costanza, Maria Curione, Patrizia di Natale, Chiara Licata Caruso e Angelo Monachello esploreranno il concetto di informalità attraverso le loro creazioni, aggiungendo ulteriore profondità e varietà all’evento.

Continuità con la Nuova Figurazione Romana:

La mostra si sviluppa in continuità con la tradizione della Nuova Figurazione Romana, presentando opere di artisti riconosciuti per il loro contributo significativo a questo movimento. Tra i protagonisti spiccano nomi come Richard Antohi, Maurizio Bonora, Wanda Broggi, Carlo Bruggeri, Buta, Alfio Di Bella, Bruno Donzelli, Vito Antonio Genovese, Franco Goberti, Piero Guccione, José Jardiel, Francesco Juvara, Angelo Liberati, David Lidqi, Mantovanelli, Vincenzo Marano, Mingione, Panza, Liliana Petrovic, Luisa Racanelli, Fernando Rea, Amedeo Renzini e Bruno Rossetti.

L’evento promette di essere un viaggio emozionante attraverso la ricca eredità artistica della Nuova Figurazione Romana, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nelle diverse espressioni artistiche di un periodo cruciale della storia dell’arte italiana. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica, immersi nella bellezza e nell’innovazione di queste opere straordinarie.