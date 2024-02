Delia. Le ragazze e i ragazzi della scuola di ballo di Delia Olympia Center, insieme alla loro insegnante di Hip Hop Alessia Calderaro e alla responsabile Maria Russotto, hanno realizzato dei video musicali in giro per il paese al fine di valorizzare, in modo diverso e innovativo, alcuni siti di grande interesse storico e culturale giacenti sul territorio deliano. I siti interessati nella clip sono in particolare la Chiesa Madre Santa Maria di Loreto, la chiesa della Croce, il Castello dei Normanni e la Chiesa del Carmelo. Il sindaco e l’intera amministrazione esprimono la loro gratitudine ai ragazzi per essersi prestati con entusiasmo a questo progetto, all’insegnante per il montaggio del video e per questo dono fatto all’intera comunità e alla responsabile della scuola, tramite un post pubblicato sulla pagina facebook ufficiale del Sindaco Gianfilippo Bancheri, il quale dichiara: “L’Olympia Center è una realtà sportiva ed educativa molto attiva nel nostro paese. Una realtà che ha sempre collaborato con l’Amministrazione Bancheri, in vari contesti e situazioni, quali l’estate deliana, il carnevale, ricorrenze di particolare rilievo per la nostra comunità, e sono certo che continueremo a collaborare per il fine comune perseguito: il bene del paese e dei suoi cittadini”.