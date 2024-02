Nuovo episodio di violenza a bordo del tram a Palermo. Questa volta, una guardia giurata in supporto al personale Amat per il controllo dei biglietti, è stato vittima di un’aggressione. Alla richiesta del biglietto, infatti, un passeggero ha risposto con uno schiaffo. È successo a bordo della linea 3 che collega il quartiere del Cep alla stazione Notarbartolo.

Lo stop del tram

La violenta reazione dell’uomo ha reso necessario lo stop del tram. Tuttavia, quando l’autista si è fermato nella zona dell’Uditore, l’aggressore ne ha approfittato ed è sceso dal mezzo per far perdere le proprie tracce.

La testimonianza ai carabinieri

Intanto, sono stati contattati i carabinieri, a cui la vittima ha raccontato l’accaduto fornendo anche una descrizione dell’uomo che l’aveva poco prima colpito. Sono in corso le indagini per rintracciarlo.

Un episodio che si ripete e simile nella dinamica a quello avvenuto già in passato a bordo della linea che collega la stazione centrale a Brancaccio.

Anche in quel caso è finita nel mirino la guardia giurata: un uomo che non aveva il biglietto per viaggiare sul mezzo dell’Amat, ha reagito con la violenza di fronte alla richiesta del vigilante, colpendolo con uno schiaffo e un pugno. Poi, all’altezza della fermata di via Amedeo d’Aosta, ha abbandonato la carrozza e si è piazzato sui binari davanti al mezzo, aggrappandosi a un tergicristallo. Un modo per danneggiare la vettura. Poi è scappato, ma è stato rintracciato poco dopo dalle forze dell’ordine e per lui è scattata la denuncia.