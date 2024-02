In attesa della serata “Aspettando il Mandorlo”, con inizio alle 21, che ripercorrerà la storia della kermesse agrigentina, svelato il programma ufficiale dell’edizione del 2024 che trasformerà Agrigento, dal 9 al 17 marzo, nella patria dell’amore, fratellanza e pace tra i popoli.

Questi i gruppi folk stranieri che prenderanno parte al Festival internazionale del Folklore: Albania, Camerun, Colombia, Corea, Ecuador, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Lettonia, Macedonia, Malta, Messico, Montenegro, Polonia, Romania, Russiyana, Serbia, Slovacchia, Spagna, Ucraina.

Un programma all’insegna di danza, musica, spettacoli, animazione, intrattenimento, enogastronomia. Un’edizione piena di novità sul solco della tradizione, come l’accensione del Tripode dell’Amicizia, martedì 12 marzo, davanti al Tempio della Concordia. E poi la Fiaccolata dell’Amicizia, venerdì 15 marzo, e la parata dei partecipanti per le vie e nelle piazze della città.

Gli spettacoli settimanali, invece, si terranno tra il Palacongressi e il teatro Pirandello.

A condurre le serate del 15 e 16 marzo e la cerimonia conclusiva al Tempio della Concordia, saranno Chiara Squaglia, della nota trasmissione televisiva “Striscia la notizia”, e l’agrigentino Riccardo Gaz. Novità di questa edizione sarà la partecipazione di un carro allegorico, così come avveniva un tempo.

Il centro città vivrà ogni giorno con gli spettacoli dei gruppi e anche con una particolare serata, “La notte del Mandorlo”, in programma sabato 16 marzo in via Atenea, con musica e intrattenimento di artisti locali. Ma non finisce qui: ci sarà spazio per diverse iniziative collaterali di svago e gastronomia e il coinvolgimento delle scuole cittadine.

Programma

Sabato 24 Febbraio

Ore 21:00 Teatro Pirandello “Aspettando il Mandorlo”

Tradizioni, memorie ed emozioni

Sabato 9 Marzo

Ore 21:00 Teatro Pirandello Concerto di Musica Etnica

Domenica 10 Marzo

Ore 10:00 da P.zza Pirandello a P.zza Cavour

Ore 16:00

Sfilata Gruppi Folk Internazionali, Regionali e Bambini

Esibizione P.zza Cavour

Gruppi Folk “I Bambini del Mondo”

Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Regionali

Ore 20:30 Teatro Pirandello

21° Festival Internazionale

I” Bambini del Mondo” Lunedì Il Marzo

Ore 09:30

Ore 11:00

Palacongressi

21° Festival Internazionale

“I Bambini del Mondo” Spettacolo per le scuole

da Pozza Pirandello a P.zza Cavour. Sfilata Gruppi Folk internazionali

Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

Ore 16:30 da Pozza Pirandello a P.zza Cavour. Sfilata Gruppi Folk internazionali

Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

Ore 20:30 Teatro Pirandello

21° Festival Internazionale

I” Bambini del Mondo”

Martedì 12 Marzo

Ore 09:30 Palacongressi

21° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo” Spettacolo per le scuole

Ore 11:00 da Pozza Pirandello a P.zza Cavour. Sfilata Gruppi Folk internazionali

Ore 15:00

Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

Museo Archeologico “Griffo” Conferenza “Scenari di pace” Il ruolo dei popoli e della cultura.

Ore 17:00 Chiesa di San Nicola Concentramento dei gruppi Folk internazionali e Bambini.

Ore 17:30 Itinerario del Decumano: Cerimonia Tempio dellaConcordia Accensione Tripode dell’Amicizia. “La terra della Concordia”

a cura di Marco Savatteri

Ore 20:30 Teatro Pirandello Europa Folk

Esibizione gruppi folk di Georgia, Polonia e Serbia

Mercoledì 13 Marzo

Ore 09:30 Palacongressi

21° Festival Internazionale

“I Bambini del Mondo”

Spettacolo per le scuole

Ore 11:00 da P.zza Pirandello a P.zza Cavour Sfilata Gruppi Folk internazionali

Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

Ore 16:30 da P.zza Pirandello a P.zza Cavour Sfilata Gruppi Folk internazionali

Ore 20:30

Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

Teatro Pirandello

America Latina Folk Esibizione gruppi folk di Messico, Ecuador e Colombia

Giovedì 14 Marzo

Ore 09:30

Palacongressi

21° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”

Spettacolo per le scuole

Ore 11:00 da Pozza Pirandello a P.zza Cavour Sfilata Gruppi Folk internazionali

Ore 16:30

Ore 20:30

Ore 21:00

Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

da P.zza Pirandello a P.zza Cavour Sfilata Gruppi Folk internazionali

Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

Museo Archeologico Pietro Griffo Galà 21°Festival “I Bambini del Mondo”

Premio “Claudio Criscenzo”

Via Atenea

Street Folk Festival Festa in città

Venerdì 15 Marzo

Ore 10:00 Prefettura

Cerimonia di ricevimento

delle rappresentanze Folk internazionali. Scambio di doni

Ore 11:00 da P.zza Pirandello a P.zza Cavour. Sfilata Gruppi Folk internazionali

Ore 17:00

Ore 21:00

Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

P.zza Pirandello

Saluto del Sindaco e Fiaccolata dell’Amicizia

Sfilata gruppi folk internazionali

e bambini

da P.zza Pirandello a P.zza Esseneto

Palacongressi

66° Festival Internazionale del Folklore

Presenta: Chiara Squaglia eRiccardo Gaz

Sabato 16 Marzo

Ore 10:00 Servizio Turistico Regionale Cerimonia di ricevimento

Ore 10:30

delle rappresentanze Folk internazionali. Scambio di doni

Via Sacra, Valle dei Templi 21° Festival Internazionale

“I Bambini del Mondo”

“Passeggiata della Pace e della Fraternità”

Ore 11:00 da Pozza Pirandello a P.zza Cavour. Sfilata Gruppi Folk internazionali

Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

Ore 16:00 Palacongressi

66° Festival Internazionale del Folklore

Presenta: Chiara Squaglia e Riccardo Gaz

Ore 18:00 Piazza Cavour

Spettacolo di Opera dei Pupi

Ore 21:00 Palacongressi

66° Festival Internazionale del Folklore

Presenta: Chiara Squaglia e Riccardo Gaz

Ore 21:30 Via Atenea

Notte del Mandorlo

Notte Bianca Domenica 17 Marzo

Ore 09:00

Ore 14:00

da Pozza Pirandello, al Viale della Vittoria Sfilata

Gruppi folk internazionali, Bambini, Bande e Carretti Siciliani

Tempio della Concordia

Cerimonia finale e assegnazione

Tempio d’Oro 2024

Esibizione gruppi folk e premiazioni Presenta: Chiara Squaglia e Riccardo Gaz

Eventi collaterali

Concorso “Fotografa il Mandorlo” Concorso “Balcone Fiorito” Concorso “Vetrina in Fiore”

Concorso “Agrigento: Emozioni”.

Acura dell’Associazione Dante Alighieri Comitato di Agrigento.

“Arte e Moda”

Giovedì 14 ore 20:30

Sfilata di moda del Maestro Francesco Anastasi. L’evento si svolgerà in collaborazione con

al Fondazione Orestiadi presso gli spazi

delle ex Fabbriche Chiaramontane.

Lions Club Agrigento Chiaramonte Sabato 16 mattina

Screening gratuito in P.zza Cavour

“Mandorlo in Tavola”

Piatti selezionati a base di mandorla presso i ristoranti aderenti

Mercatini del Mandorlo Esposizioni artigianali in città

Mandorlo in fiore Food Village

Street food piazza Marconi, dal 15 al 17 marzo. Eventi:

Venerdì 15 Matranga eMinafo Sabato 16 Medea

Domenica 17 Lello Analfino Inizio eventi 21:30