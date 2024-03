Agrigento si unisce alle voci pacifiste in una giornata dedicata alla solidarietà e al riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. Domenica 3 marzo, dalle 10.30 alle 13.00, presso il Piazzale Giglia di San Leone, si terrà il primo banchetto per la raccolta firme a sostegno della proposta di legge popolare per il riconoscimento, da parte dell’Italia, dello Stato di Palestina come Stato Sovrano, con Gerusalemme Est designata come capitale.

“Questa iniziativa, promossa dalle associazioni del territorio di Agrigento che dal 7 ottobre si battono per i diritti dei palestinesi e per lo stop al genocidio, mira a raccogliere 50.000 firme per sostenere la causa. Si può firmare online tramite SPID: invitiamo tutti a visitare il sito www.associazioneschierarsi.it per maggiori dettagli e per unirsi a questa importante causa. Unisciti a noi in questo atto di solidarietà verso la Palestina”, legge nella nota a firma di Piazza di Schierarsi – Agrigento.