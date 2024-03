Il Luglio Musicale Trapanese bandisce le audizioni per il Coro di voci bianche e cantori solisti per l’anno 2024-2025. Le audizioni sono aperte a bambini e giovani dai sei ai quattordici anni, con un limite di diciotto anni per i cantori solisti. La partecipazione è aperta anche a coloro che, seppur fuori dalla fascia d’età, mostrino particolari inclinazioni musicali.

La domanda per partecipare alla prova selettiva – che prevede la trasmissione tramite email – si chiude il 19 marzo, mentre le audizioni si terranno il 21 e 22 marzo presso il Teatro “M° Tonino Pardo” a Trapani. Un momento atteso, dove saranno valutate le abilità attraverso colloqui individuali, prove tecniche ed esecuzioni di brani vocali o strumentali.

La selezione stabilirà una graduatoria degli idonei e, tra questi, rispettando l’ordine di graduatoria, verranno individuati gli idonei ammessi a far parte del coro di voci bianche, previa frequenza del relativo corso di formazione. I candidati selezionati ammessi a detta attività di formazione dovranno versare una quota di iscrizione, salvo coloro che appartengano a nucleo familiare con reddito inferiore a € 8.000,00 che saranno esentati previa presentazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Il corso avrà luogo dalla primavera del 2024 fino a marzo 2025, con lezioni settimanali di un’ora e trenta minuti. Al termine del corso, sarà valutata la riconferma dei partecipanti come membri del coro, basandosi sulla frequenza e sul rendimento. “Nel perseguire il fine statutario della formazione artistica, l’Ente si dedica anche alla diffusione del teatro per l’infanzia e la gioventù: in questo ambito, il progetto dedicato al coro di voci bianche curato dal Maestro Anna Lisa Braschi occupa una posizione di spicco” – queste le parole di Walter Roccaro, direttore artistico dell’Ente.

Per tutte le informazioni sulle audizioni è possibile scaricare l’avviso sul sito www.lugliomusicale.it.