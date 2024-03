La città di Castrofilippo si appresta ad ospitare la manifestazione “Vini e flora spontanea” che si terrà i prossimi 24 e 25 aprile. L’iniziativa è stata organizzata dalle associazioni: “Usu Casa”, “Produttori cipolla paglina” e “Pi Nichi e Pi Ranni” che hanno già presentato la richiesta di rilascio delle autorizzazione all’amministrazione comunale di Castrofilippo ed alla Questura di Agrigento. Adesso si attendono gli adempimenti da parte del Comune e della Questura, ognuno per le proprie competenze, per la concessione dei permessi necessari a fare svolgere la due giorni che vede un programma ricco e variegato. “Vini e flora spontanea”, infatti, prenderà il via il prossimo 24 aprile alle 17 in piazza Savatteri con una cerimonia alla quale seguirà l’apertura al pubblico degli stand degustativi dei vini a cura delle cantine locali. Successivamente alle 19.30 sarà la volta dell’inaugurazione di uno stand gastronomico “I sapori spontanei della terra” che vedrà la distribuzione di piatti tipici dedicati alla cucina locale. Alle 22 in via Trieste “Live Music” spazio al cantautorato italiano con l’esibizione della band “Ruby&Co”. L’indomani 25 aprile alle 9.30 in piazza Savatteri “Il buongiorno si vede dal mattino” distribuzione di caffè con coloro che giungeranno sul posto e momento dedicato al ricordo dell’importanza che ricopre la Festa della Liberazione d’Italia. Alle 11 “Aperispontaneo” brindisi ai prodotti della terra tra vino e profumi del campo. Alle 12.30 “Aggiungi un posto a tavola” pranzo con tutti i partecipanti a base di piatti preparati dalle associazioni promotrici. Alle 15.30 “Caffè Music” per trascorrere un pomeriggio tra musica, caffè e confronti: uno spazio per conoscere il passato e proiettarsi verso un futuro migliore. Obiettivo di “Vini e flora spontanea” è quello di valorizzare i vini ed i prodotti tipici dell’agricoltura locale. Inoltre, quello di portare a Castrofilippo il maggior numero di visitatori possibile per una migliore crescita economica e culturale del paese.