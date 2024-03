Coppia di fidanzati si lascia e scoppia la rissa tra le famiglie. E’ successo a Riesi, in provincia di Caltanissetta, dove i carabinieri hanno arrestato cinque persone. I litiganti, un postino di 52 anni, un operaio di 55 anni, un impiegato di 48 anni, un fisioterapista di 33 anni e uno studente universitario di 23 anni, al culmine di una lite se le sarebbero date di santa ragione fino all’arrivo dei carabinieri. Tre di loro, rimasti feriti, sono stati trasportati negli ospedali di Mazzarino e Gela dove sono stati medicati e giudicati guaribili in una settimana. Gli arrestati, tutti incensurati, sono stati condotti ai domiciliari. Il giudice Nicoletta Frasca, dopo la convalida degli arresti, ha disposto per tutti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.