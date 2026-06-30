Una donna di 33 anni di Siracusa è stata trovata priva di vita nella propria abitazione di viale Scala Greca . A fare la drammatica scoperta sono stati i genitori, che non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia si sono recati nell’appartamento e hanno allertato i soccorsi. I Carabinieri hanno escluso, in una prima ispezione, segni di effrazione o aggressione; l’ipotesi principale al momento è quella di un malore, ma la Procura ha disposto l’autopsia per fare piena luce sulle cause della morte.

Le indagini proseguono con la massima cautela. I Carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze dei familiari e stanno verificando l’eventuale presenza di cartelle cliniche o farmaci che possano fornire elementi utili agli accertamenti. Al momento non sono stati disposti sequestri particolari nell’abitazione.Solo dopo l’acquisizione dell’esito scientifico la Procura potrà sciogliere definitivamente la riserva sulle cause della morte e chiudere, o al contrario aprire, ulteriori filoni investigativi.