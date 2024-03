Il rinnovo delle certificazioni di esenzione ticket per reddito E01-E02-E03-E04 può essere richiesto dal prossimo 2 aprile senza recarsi personalmente allo sportello ma attraverso una procedura online collegandosi al portale Sistema TS (Tessera Sanitaria) attraverso l’indirizzo web https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/it/web/guest/esenzioni-da-reddito-cittadini.

I cittadini possono accedere al sistema se muniti di SPID, Tessera sanitaria come Carta nazionale dei servizi (TS-CNS) o con Carta d’identità elettronica. Sul portale è possibile inserire i dati personali per un’autocertificazione con richiesta esenzione per motivi di reddito ottenendo immediatamente l’attestato.