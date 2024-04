Grave incidente a Grotte tra la zona del cimitero e via Madonna delle Rocche.

Due giovani in sella alle loro moto da cross si sarebbero scontrati violentemente. Scattati i soccorsi sul posto oltre all’ambulanza del 118 e i carabinieri è atterrato anche l’elisoccorso che ha trasferito uno dei ragazzi all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in condizioni particolarmente gravi. L’altro è stato trasferito al “San Giovanni di Dio”.

Entrambi hanno riportato fatture multiple. Indagano i militari dell’arma sulle dinamiche del sinistro stradale.